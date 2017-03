VIDÉO - Nouvelle-Zélande : un fleuve reconnu comme un être vivant par le gouvernement

Les Maoris se mobilisaient depuis les années 1870 pour la reconnaissance de ses droits. Le fleuve Whanganui, considéré et vénéré par la tribu locale, vient d'être reconnu comme une entité vivante par le Parlement néo-zélandais. Aussi appelé Te Awa Tupu en Maori, le troisième plus long cours d’eau du pays aura "tous les droits et les devoirs attenants" à sa nouvelle identité juridique, explique à l’AFP le ministre de la Justice Chris Finlayson. Cela signifie concrètement que ses intérêts pourront à tout moment être défendus par un avocat représentant la tribu Whanganui, et un autre le gouvernement. Cette décision, qui pourrait être une première mondiale, entraîne "une reconnaissance de la connexion profondément spirituelle entre l'iwi (tribu) Whanganui et son fleuve ancestral", poursuit le membre du gouvernement néo-zélandais.