VIDÉO - "Qu’est ce qui est jaune et qui attend ?" : comment la blague du petit Adrien est devenue un phénomène viral

"Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ?... C’est Jonathaaan". La vanne ne dure que 10 secondes mais depuis quelques jours, impossible de passer à côté de ce nouveau phénomène des réseaux sociaux. Derrière ce succès, un humoriste en herbe de 8 ans, Adrien, "fan de Louis de Funès". La vidéo, tournée et postée par son cousin, cumule plus de 3 millions de vues sur YouTube, l’une des meilleures tendances en France cette semaine.





Ce qui n’était au départ qu’une simple plaisanterie entre amis a pris une tout autre envergure. Mais pourquoi un tel engouement ? Sans doute les mimiques et les expressions employées par Adrien pour raconter cette blague. "C’est un clown", affirme la maman à nos confrères du Huffington Post.