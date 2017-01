VIDÉO - Quand le rappeur Gradur prend en stop un élu FN... sans le savoir !

Les images font le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Dans cette vidéo, Gradur, rappeur originaire de Roubaix et véritable accro à Snapchat, fait sa bonne action du jour en prenant en stop un jeune homme, posté au bord de la route avec une pancarte indiquant "A1". Pendant plusieurs minutes et dans une ambiance détendue dans sa Mercedes, l’artiste s’amuse à questionner son invité et à le faire danser sur des chansons de Booba ou même de sa propre discographie.





En postant cette vidéo jeudi soir sur les réseaux sociaux, le rappeur prénommé Gradi était loin de se douter de la véritable identité de l’auto-stoppeur, qu’il a affectueusement surnommé "le fils de Manuel Valls". En effet, l’autostoppeur est en réalité Eric Richermoz, jeune conseiller FN de 24 ans.