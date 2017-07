VIDÉO - "Rentrez chez vous c*** de touristes" : la blague (pas toujours appréciée) de Rémi Gaillard a peut-être une sauvé une vie

Car la blague, d'ailleurs diversement appréciée, comme en témoigne ce tweet de colère publié par Yvon Bourrel, le maire de Carnon, a évidemment attiré l'attention des vacanciers. Et surtout des secouristes qui, censés quitter leur poste à 18h30, ont fait un peu de rab pour admirer le spectacle et la banderole de Rémi Gaillard. Résultat, quelques minutes en plus de présence sur la plage et une vie sauvée, puisqu'une touriste parisienne a fait un malaise et a donc pu être secourue.