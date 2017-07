VIDÉO - Il pulvérise sa Ferrari à 280.000 euros une heure après l’avoir achetée et s’en sort miraculeusement indemne

Une chance insolente dans son malheur. Un homme est sorti miraculeusement indemne d’un accident de voiture après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari F430 Scuderia jeudi après-midi sur une route du Yorkshire, au Royaume-Uni. Il était alors en train d’étrenner son tout nouveau bolide, acheté pour près de 280.000 euros à peine une heure avant.





Comme le raconte la police de ce comté du nord de l’Angleterre sur sa page Facebook, photos à l’appui, les agents appelés sur place ont eu la surprise de découvrir le véhicule littéralement pulvérisé. Et pour cause : après avoir dévié de sa trajectoire et heurté la gouttière de sécurité en raison de l'humidité de la chaussée, celui-ci a pris feu dans les airs avant de finir sa course dans un champ situé 50 m en contrebas. Le conducteur, lui, ne souffrait que de quelques bleus et égratignures.