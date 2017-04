VIDÉO - Un lycéen invite Emma Stone à son bal de promo en rejouant une scène de "La La Land"

"Vous êtes une actrice oscarisée et moi je n'ai que des oscars miniatures mais j’aimerais vous inviter à dîner. Je m’appelle Jacob Staudenmaier, Emma Stone si vous acceptez, je crois que je deviendrais fou"

Jacob a réécrit les paroles d'"Another Day of Sun", la musique de "La La Land", le film où joue l'actrice hollywoodienne, afin de l'interpréter dans une vidéo, accompagné de ses amis du lycée :

On peut dire qu'il a du cran. Jacob Staudenamaier est un jeune lycéen de 17 ans qui vit à Phoenix, en Arizona. Comme tous les adolescents américains, il va participer au bal de fin d'année de son établissement. Il revient traditionnellement aux garçons d'inviter leur partenaire pour cette soirée cruciale. Et Jacob n'a pas choisi la facilité : le jeune homme souhaite convier l'actrice Emma Stone à son bal de promo. Pour la convaincre, il a mis le paquet.