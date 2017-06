VIDÉO - Un gorille du Zoo de Dallas s'éclate dans un bassin rempli d'eau

Le gorille âgé de 14 ans n'a rien perdu de son talent et s'éclate de nouveau au contact de l'eau. Il commence par se mouiller les mains, avant de tourner, tourner, tourner, et balancer ses bras dans tous les sens. Selon le site du Zoo, il s'agit d'un moment d'enrichissement qui contribue à améliorer les conditions de vie des animaux et de leur environnement. Cela leur permet une stimulation physique et mentale pour augmenter leurs comportements et instincts naturels.