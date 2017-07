VIDÉO – Un selfie qui valait 200.000 dollars : une jeune femme trébuche et détruit des œuvres d’art !

Si les consignes avaient été rappelées à tous les visiteurs, cela n'aura pas suffi pour éviter le drame. Dans un communiqué, la galerie a tenu à s'exprimer sur l'incident. "Elle était horrifiée et super bouleversée (...) On a décidé de ne pas agir vu qu'il s'agit clairement d'un accident et d'une étudiante. De plus, nous sommes une association à but non lucratif, nous ne pouvons pas nous permettre de la poursuivre de toute façon". Cela lui servira de leçon...