VIDÉO - Une actrice parodie l'interview ratée de la BBC dans un sketch hilarant

Dans une vidéo postée sur Facebook et déjà vue près de 8 millions de fois, la démonstration est sans appel. L’actrice, la quarantaine, en tailleur et les cheveux coupés courts, incarne la "working mom" dans toute sa splendeur qui, malgré l'accès au monde du travail, doit toujours assumer plus de tâches ménagères que son mari. Reprenant la scène diffusée sur la BBC, elle exécute simultanément les corvées qui lui incombent tout en exposant très sérieusement sa théorie sur la crise politique en Corée du Sud.





"Désolé, vous avez l’air plutôt occupée", fait remarquer le journaliste. "Nous pouvons reprogrammer l’interview si vous le souhaitez". Mais pour la mère de famille, il n’en est pas question. Après avoir donné le biberon à son aînée et diverti le cadet avec un hochet, elle mitonne une dinde rôtie, repasse une chemise, aide son mari à trouver une chaussette, nettoie les toilettes et désamorce une bombe. Le tout la tête haute et sans pour autant perdre la moindre once de crédibilité. En légende, un message est adressé à toutes les femmes : "Dédicace à toutes les travailleuses qui désamorcent des bombes régulièrement !".