VIDÉO - Une baleine échouée à Paris, comment est-ce possible?

Pour parfaire la mise en scène, et maintenir le suspense le plus longtemps possible, un "périmètre de sécurité" et des "scientifiques" en tenues blanches entouraient le corps du cétacé au petit matin. Enfin, une odeur de poisson pourri provenant de bacs venait chatouiller le nez des Parisiens. L'opération a été imaginée dans le cadre du festival d’art "Paris l’été", qui s'achèvera le 5 août et l'oeuvre restera quant à elle exposée jusqu'à la fin du week-end sur les voies sur berge. Elle poursuivra ensuite sa migration vers d'autres villes européennes.