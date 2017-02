VIDÉO - Une Hollandaise perd son chat et le retrouve six mois plus tard... en Autriche

Pepper est un véritable aventurier poilu. Il a été trouvé par hasard, par un chasseur, la semaine dernière, dans le sud de l'Autriche.

Très amaigri et dans un état de déshydratation, le chaton a été rapidement pris en charge par une vétérinaire. En faisant une radio de l’animal, cette dernière a découvert qu’il portait une puce électronique sur lequel se trouvait le numéro de sa propriétaire... aux Pays-Bas !





Le chaton avait en effet disparu six mois plus tôt en Hollande. Si bien que sa propriétaire avait perdu tout espoir de le retrouver. Grâce à des échanges de photos, elle et la vétérinaire ont pu établir avec certitude qu’il s’agissait bien de Pepper. L'animal a ainsi parcouru 980 kilomètres. Personne ne sait en revanche ce qu’il s’est passé pendant ces six mois. Pour la propriétaire, il n’aura fallu que dix jours pour venir récupérer le petit fugueur.