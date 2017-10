VIDÉO - Une jeune femme espionnée et interpellée par sa propre webcam !

Big Brother is watching you ! En faisant l'acquisition d'une webcam, Rilana Hamer, une Néerlandaise originaire de Brummen, n'imaginait pas un tel scénario. Sur Facebook, la jeune femme raconte avoir eu la mauvaise surprise d'être espionnée par sa propre webcam, vidéo à l'appui. "Pendant une seconde, je me suis dit que je devenais folle" explique-t-elle alors qu'elle avait acheté cette caméra pour surveiller les faits et gestes de son chiot en son absence.





"Tout d'un coup, j'ai entendu des bruits sourds. Je suis allé voir, et la caméra s'est tournée vers moi et m'a dit : 'Bonjour Madame, tout va bien ?' J'ai couru vers la caméra, je l'ai débranchée et je l'ai jetée dans une boîte. J'étais terrifiée et j'ai cru que je devenais folle. J'ai été observée, mais depuis combien de temps ? Qu'est-ce que cette personne a vu de moi ? Ma maison, mes biens personnels."