VIDÉO - Une souris empêche un avion de décoller = 200 000 euros de dédommagements

Une petite bête qui peut causer de gros dégâts. Le Parisien rapporte que le vol BA 285 de la compagnie British Airways en partance de Londres et à destination de San Francisco n’a pas pu décoller, mercredi 1er mars, à cause d’un passager indésirable : une souris !





Alors que les 200 passagers étaient à bord et fin prêts à décoller, l’équipage a repéré l’animal à bord de la carlingue. Résultat, toutes les personnes présentes ont été obligées de débarquer afin de changer d’avion. Une mesure un peu disproportionnée ? Eh bien non, car un rongeur, dans un avion, peut très vite se transformer en une véritable menace de par sa fâcheuse habitude de ronger les câbles. Les voyageurs ont finalement pu partir pour San Francisco, quatre heures plus tard, dans un avion sans souris cette fois.