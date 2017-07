VIDÉO - Cette fois-ci, Donald et Melania Trump se donnent la main...

Donald Trump et son épouse Melania ont entamé jeudi à Paris une visite de deux jours, notamment pour commémorer le centenaire de l'entrée des Etats-Unis durant la première guerre mondiale. Donald et Melania Trump ont eu l'occasion de visiter l'hôtel des Invalides avec Emmanuel et Brigitte Macron. Un symbole puisque le bâtiment a été érigé au XVIIe siècle pendant le règne de Louis XIV pour y accueillir les blessés de guerre.





M. Trump était vêtu d'un costume sombre et d'une cravate bleue, tandis que son épouse Melania portait un tailleur rouge.

Arrivés à l'église Saint-Louis des Invalides, le couple présidentiel américain est apparu côte à côte, se donnant même la main devant les caméras. Chose qui était devenue rare.