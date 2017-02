On a trouvé le gros veinard du jour : il s’appelle Pierre, il est Nantais, et il va pouvoir voyager gratuitement désormais

Il n'en a pas cru ses oreilles. Ce jeune Nantais, étudiant en médecine, ne paiera plus jamais de billets d'avion sur la compagnie Volotea. Cette jeune compagnie espagnole low-cost, créée en 2012, a décidé de frapper fort pour récompenser son dix millionième voyageur - et au passage de faire un beau coup de com' - : il remporte le droit de voler gratuitement en Europe sur les avions de Volotea, accompagné de la personne de son choix, et ce, durant toute sa vie. Rien que ça...





"J’ai été très surpris", raconte Pierre au Figaro Etudiant. "Au début, mes parents ne m’ont pas cru, j’ai dû leur montrer les mails que j’avais reçus pour leur prouver que mon histoire était vraie!"





Le 26 janvier, alors qu'il se rend à Venise, il est accueilli en grande pompe à sa descente d'avion par le co-fondateur de l’entreprise, plusieurs membres du personnel et le directeur de l’aéroport. "Du champagne a même été servi à tous les passagers", confie le jeune homme au Figaro Etudiant.