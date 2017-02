Accro aux voyages et aux réseaux sociaux ? Voici le job de vos rêves !

Sur le blog de Busabout. Il faut être âgé de plus de 18 ans, totalement libre de voyager. L'ambassadeur devra être un conteur hors pair, un amoureux de l'histoire et des voyages, et surtout accro aux réseaux sociaux. Le producteur vidéo devra briller par ses compétences techniques en plus d'avoir lui aussi le goût "absolu" des voyages.





Cette info vous donne des étoiles dans les yeux ? Vous avez jusqu'au 5 mars pour candidater à ce job et envoyer votre vidéo de motivation !

> Pour postuler : blog.busabout.com/brand-ambassador