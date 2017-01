11-Septembre : nouvelles auditions des accusés à Guantanamo en attendant leur procès

Il est cependant impossible à ce stade de prévoir une date de procès pour les "Cinq du 11-Septembre", qui est l'une des procédures les plus complexes de l'histoire judiciaire américaine. Tous risquent la peine de mort. "Nous sommes plus déterminés que jamais à présenter ces personnes devant la justice, et nous le ferons, quel que soit le temps que cela prendra", a déclaré mardi le général Mark Martins, procureur principal dans cette affaire.





Selon lui, la sélection du jury pourrait commencer d'ici un peu plus d'un an, en mars 2018, précise l'AFP. Mais, côté défense, 2020 est considéré comme un calendrier plus réaliste. Détenus depuis une quinzaine d'années, les cinq hommes ont été inculpés il y a neuf ans. La procédure avance très lentement, et le programme de cette semaine pourrait être remis en cause dès son ouverture.