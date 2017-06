14 juillet : vous êtes 48% à penser que Macron a eu raison d'inviter Trump pour le défilé

Par ailleurs, vous êtes 22% à penser que la venue du président américain en France permettra, peut-être, à Emmanuel Macron de lui rappeler l'engagement des Etats-Unis sur l'Accord de Paris. Un sujet sensible entre les deux hommes. On se souvient de leur échange d'amabilités à ce propos : annonçant le retrait des Etats-Unis de cet accord sur le climat, le 1er juin, Donald Trump avait conclu son discours par ces quelques mots : "J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris". "Make our planet great again" (rendez sa grandeur à notre planète) avait répliqué Emmanuel Macron, parodiant le slogan de campagne de Donald Trump "Make America great again".