15 juges fédéraux apportent leur soutien à la suspension du décret anti-immigration de Donald Trump

En plus du juge James Robart, ce sont les juges fédéraux de 15 États qui ont décidé d’apporter leur soutien à la décision de suspendre le décret, lundi 7 février. Ils affirment que le décret anti-immigration aurait des répercussions négatives sur l’économie de leurs États.





La prochaine étape aura lieu ce mardi. La 9e cour d’appel de San Francisco, en Californie, doit se réunir pour écouter les arguments du ministère de la Justice et ceux des juges fédéraux anti-décret. Le but de cette procédure est de décider si le décret doit être réinstauré ou si sa suspension doit être maintenue. Selon les autorités judiciaires, la cour devrait se prononcer d’ici la fin de semaine. Bob Ferguson, le procureur général de l'Etat de Washington, s'est dit confiant : "Dans un tribunal, ce n'est pas la voix la plus forte qui s'impose (...), c'est la Constitution", a-t-il déclaré.