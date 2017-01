18 hauts responsables syriens sanctionnés par les Etat-Unis pour avoir utilisé des armes chimiques

C'est une première. La Maison Blanche a fait savoir par communiqué ce jeudi, qu'elle décidait de sanctionner 18 hauts responsables syriens en raison de l'utilisation d'armes chimiques par les forces de Bachar el-Assad. Parmi les individus inscrits dans la liste, compilée par le Trésor américain, se trouvent notamment des officiers de haut rang ainsi que des responsables d'un centre de recherche. Pour eux, l'accès au territoire américain sera interdit et leurs éventuels bien et intérêts aux Etats-Unis seront gelés.





Pour prendre une telle décision, le autorités américaines se sont appuyées sur un rapport des Nations unies datant d'octobre 2016. Celui-ci avait conclu que les forces syriennes ont été responsables d'au moins trois attaques au Chlore en 2014 et en 2015 dans les villes de Tell Mannas, de Qmenas et de Sarmin, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest d'Alep. Et ce, quelques mois après que la Syrie ait ratifié la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), après son attaque au gaz sarin le 21 octobre 2013, qui a fait plus d'un millier de morts. Ce texte est censé interdire la fabrication, le stockage et l’utilisation d’armes chimiques.