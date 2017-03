Cinq tigres éviscérés découverts dans un congélateur au Vietnam

Ce lundi, cinq tigres éviscérés ont été découverts, la peau intacte, dans le congélateur d’un Vietnamien, relaye le journal officiel de la province de Nghe An, dans le centre du Vietnam. D’après l’Agence vietnamienne d’information (AVI), il s’agissait de tigres d’Indochine. Selon des responsables locaux, la police s’est refusée à tout commentaire et entend poursuivre son enquête.





Dans la médecine traditionnelle du pays, les os et les organes de tigres sont souvent utilisés à des fins thérapeutiques. Les os de tigres sont d’ailleurs bouillis et mélangés à de l’alcool de riz dans le but de créer une mixture traitant l’arthrose et donnant de la force.