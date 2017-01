560 euros par mois pendant deux ans : la Finlande teste le revenu universel

Le projet faisait partie des promesses électorales du Premier ministre centriste Juha Sipilä, en fonction depuis mai 2015. Le gouvernement espère ainsi "promouvoir l'emploi" et "réduire la bureaucratie et simplifier le système complexe des aides sociales". Ancien homme d'affaires à la tête d'un gouvernement de centre-droit pro-austérité, Juha Sipilä est convaincu qu'il inciterait les Finlandais à être plus entreprenants et mobiles, et que la réforme répond aux évolutions du marché du travail, plus instable.





Sans être hostile à l'idée, l'opposition a estimé que le test était d'ampleur trop limitée, dans un pays de 5,5 millions d'habitants, pour livrer des enseignements décisifs. Sans compter qu’une allocation de 560 euros ne permet de vivre que très chichement en Finlande, où le revenu net disponible moyen dépasse 2200 euros par personne et par mois selon l'OCDE. Mais le pays est le premier en Europe à tester la mesure au niveau national.