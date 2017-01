60% des espèces de singes en danger d'extinction

Les habitats des singes disparaissent ainsi sous la pression de l’agriculture (qui affecte 76 % des espèces), de l’exploitation forestière (60 %), de l’élevage (31 %), de la construction routière et ferroviaire, des forages pétroliers et gaziers et de l’exploitation minière (2 % à 13 %). Sans compter la chasse et le braconnage. A quoi il faut encore ajouter d'autres périls, tels que la pollution et le changement climatique.





Cette étude, la plus vaste jamais réalisée à ce jour, tire la sonette d'alarme : si rien n’est fait pour réduire cette pression inexorable, c'est à une extinction de masse à laquelle nous allons assister. Voyez plutôt : 75% des populations accusent déjà un déclin et quatre espèces de grands singes sur six ne sont plus qu’à un pas de la disparition, selon la dernière mise à jour de la fameuse liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature.