75 ans de la Rafle du Vel d'Hiv : Netanyahu, un invité qui divise

Il n’était pas venu à Paris depuis la marche du 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher. Benjamin Netanyahu sera reçu par Emmanuel Macron qui l’a convié, ce dimanche, à assister à ses côtés aux commémorations des 75 ans de la Rafle du Vel d’Hiv. C’est la première fois qu’un Premier ministre israélien participera à une cérémonie d’hommages aux plus de 13.000 juifs déportés par la police française les 16 et 17 juillet 1942.