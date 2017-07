8,3 milliards de tonnes de plastiques ont été produites par l'homme depuis 1950

Difficile d'imaginer un monde sans plastique, tant ce matériau a envahi notre quotidien. Voyez plutôt, selon une étude publiée mercredi 19 juillet dans la revue américaine Science Advances, depuis 1950 - date à laquelle la production de masse a réellement commencé - notre planète est submergée par des milliards de tonnes de déchets plastiques. Des chercheurs des universités de Géorgie et de Californie ont avancé un chiffre, et il est impressionnant. Ainsi, 8,3 milliards de tonnes de plastiques ont été produites entre 1950 et 2015.





Mais là où le bât blesse, c'est que sur ce total, 6,3 milliards de tonnes sont devenus des détritus très peu biodégradables. Seuls 9% ont été recyclés, 12% ont été incinérés, tandis que 79% se sont accumulés dans des décharges ou dans la nature. Résultat, "la plupart des matières plastiques pourraient persister des centaines voire des milliers d'années dans l'environnement", explique Jenna Jambeck, professeure adjointe d'ingénierie à l'Université de Géorgie, l'une des co-auteurs de cette étude.