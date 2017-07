A la BBC, les hauts salaires beaucoup plus élevés chez les hommes

Pour trouver une femme dans cette prestigieuse liste, il faut descendre à la neuvième place. Et là, le montant n'est en rien comparable. Claudia Winkleman gagne entre 450 000 et 500 000 livres, soit entre 510 et 550 000 euros, soit 1/5e du salaire de Chris Evans.





Une inégalité visible également au-delà de ce cas individuel : les deux tiers des plus gros salaires (96 en tout) sont versés ... à des hommes. Et en moyenne, ces hommes (les mieux payés du groupe donc) gagnent quatre fois plus que les femmes (pourtant elles aussi les mieux payées). A travail égal, le salaire n'a donc rien d'égal.