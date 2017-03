À quelques mois des JO 2018, le plus grand marché de viande de chien ferme ses portes en Corée du Sud

En marge de cette décision, les fonctionnaires et commerçants ont commencé ce lundi 27 février à enlever les installations de boucherie et les cages dans lesquelles les chiens étaient gardés avant d'être abattus. La décision de fermer le marché est intervenue après que des militants de la cause animale ont souligné les conditions dans lesquelles les animaux étaient gardés. Les méthodes utilisés pour les tuer – les chiens étant battus, suspendus et électrocutés - ont également été pointées du doigt.





Toujours selon The Guardian, les vendeurs de chiens sud-coréens ont, pendant des décennies, profité d’une "zone grise" de la léglislation locale, dans le domaine de l’abattage et du commerce des chiens, auquel les lois d’hygiène du "bétail" ne s’appliquent pas.