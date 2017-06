À Raqqa, les civils fuient la ville au risque de leur vie

SYRIE - A Raqqa les combats pour la libération de la ville de l’Etat Islamique se poursuivent. Il reste encore 100.000 civils retenus en otage par Daech, et il est quasiment impossible de fuir pour eux. D’autres ont pu partir de Raqqa à temps, et se sont installés dans les champs, loin des zones de combat. "Quand (les membres de l’EI) nous voient quitter les villes ils nous tirent dessus même si on est avec des enfants", explique cet homme.