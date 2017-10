Clean Power Plan : l'administration Trump va abroger la mesure phare d'Obama pour le climat

Scott Pruitt, 49 ans, est l'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), l'agence fédérale créée en 1970 et chargée des règlementations touchant à l'air, l'eau et la terre. Il était l'un des partisans les plus fervents de la sortie de l'accord de Paris, qu'il jugeait "mauvais" pour les Etats-Unis. Lorsqu'il était procureur général de l'Oklahoma, défendant les intérêts de l'Etat contre le pouvoir central, il a ferraillé devant les tribunaux contre l'administration Obama, main dans la main avec l'industrie pétrolière dont il était de facto l'un des lobbyistes les plus efficaces.