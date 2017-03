A Singapour, les professeurs particuliers peuvent faire fortune

À Singapour, la majorité des élèves et des étudiants suivent des cours de soutien scolaire dans le but d'accéder aux meilleurs établissements du pays. Dès 12 ans, ils doivent passer un examen national et pour le réussir, 80% des élèves de primaire prennent des cours de soutien. "Les parents pensent que si un camarade de classe de leur enfant reçoit une aide extérieure, alors mon enfant, qui est pourtant un bon élève, sera moins fort que celui qui va dans un centre", assure Janice Chua, directrice d'un centre de soutien scolaire et millionaire. Elle a fait fortune grâce à ses centres qui forment chacun environ 1000 jeunes singapouriens.