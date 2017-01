VIDÉO - Accident mortel en Cisjordanie : un bus fait une chute de 70 mètres

CRASH - Un bus a quitté la route à proximité de Ma'ale Levona (Cisjordanie) et a chuté d'une falaise de 70 mètres de haut, dans la nuit de jeudi à vendredi, finissant sa course au fond d'un ravin. On déplore sept morts selon les médias locaux. Cet accident serait dû aux fortes pluies qui se sont abattues sur Israël.