Accusé de parjure, le ministre de la Justice de Trump se récuse de toute enquête sur les liens avec la Russie

La réaction est arrivée, timide et laconique, à en croire les journalistes qui l'ont interrogé, à bord du porte-avions qu'il visitait en Virginie, ce jeudi. A la question "avez-vous confiance ans le ministre de la Justice ?", il a répondu : "Totalement". Et d'ajouter qu'il n'avait jamais entendu, de son côté, parler de ces contacts. Et, malgré l'évidence, Donald Trump a ajouté qu'il pensait que Jeff Sessions, connu pour ses positions réactionnaires, avait "probablement" répondu honnêtement aux membres du Congrès et qu'il n'avait aucune raison de se récuser. Loupé.