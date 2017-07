Le navire anti-migrants de Génération identitaire immobilisé à Chypre

Génération Identitaire, menée par ses branches française, italienne et allemande, avait récolté plus de 76.000 euros grâce à une collecte de fonds sur Internet. Une somme qui lui a permis de louer le C-Star et son équipage pour l'opération "Defend Europe". Leur objectif ? Que les migrants soient reconduits en Libye. Sur Facebook, le groupe explique qu'il "entend respecter les règles" et qu'il "prendra le temps nécessaire" pour poursuivre son projet.