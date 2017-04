Etats-Unis : des jeunes dès 13 ans soignés pour leur dépendance aux smartphones

Lors d’une interview accordée à la chaîne Sky News, Hilarie Cash, la fondatrice du centre, a expliqué que "les smartphones, les tablettes et les autres appareils électroniques sont parfois tellement stimulants qu’ils peuvent mettre en danger les instincts naturels que les enfants ont, comme l’envie de bouger, l’envie d’explorer, ainsi que l’envie d’interagir socialement". Elle conseille notamment d’encadrer l’utilisation des smartphones et autres technologies du genre à certaines heures de la journée.





"Je pense qu'il est vraiment important de rassembler la famille et de parler des nouvelles technologies : jusqu'où leur utilisation est bonne, jusqu'où elle est tolérable et à quel moment elle interfère dans les relations familiales, dans les responsabilités, le sommeil et tous les autres domaines", ajoute-t-elle.