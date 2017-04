Affaire de viol : Roman Polanski toujours menacé d'être arrêté aux Etats-Unis

Il voulait revenir aux Etats-Unis sans être menacé d'emprisonnement. Quatre décennies après avoir fui le pays à la suite du viol d'une mineure, le cinéaste franco-polonais roman Polanski a vu sa demande rejetée lundi par le juge Scott Gordon. Ce dernier "a décidé que les demandes du prévenu ainsi que les requêtes correspondantes sont rejetées", selon une décision écrite du tribunal supérieur de Los Angeles. Concrètement, la décision maintient le statu quo : si le réalisateur du "Pianiste" (2002) remet les pieds sur le sol américain, il pourra être arrêté, 42 ans après les faits.





Roman Polanski est accusé d'avoir drogué puis violé une adolescente de 13 ans dans la maison de Jack Nicholson en 1977. Il a admis une relation sexuelle après que les autres chefs d'accusation plus graves ont été abandonnés, et a passé 42 jours en détention avant d'être relâché sous caution. Il a ensuite fui en France en 1978 et n'est jamais revenu aux Etats-Unis.