Affaire Weinstein : "J'ai été obligée d'esquiver des prédateurs", affirme Marion Cotillard

Marion Cotillard s'est exprimée sur l'affaire Weinstein, ce lundi. Dans un message en anglais publié sur son compte Instagram, l'actrice qui a joué dans "La Môme", "Inception" ou "The Dark Knight Rises" exprime son soutien aux femmes qui ont pris la parole après l'avènement de l'affaire Weinstein. Et évoque ses propres expériences. "Plus d'une fois dans ma carrière, j'ai été confrontée à des situations où j'ai été obligée d'esquiver des prédateurs. Toutes ces femmes courageuses qui ont pris la parole sont en train d'ouvrir espérons-le un nouveau chapitre. J'ai un immense respect pour elle et je les soutiens de tout mon cœur", déclare Marion Cotillard.