Affaire Harvey Weinstein : le "cœur brisé" et "abasourdi", Quentin Tarantino sort de son silence

"Abasourdi", le "cœur brisé". Quentin Tarantino, producteur ô combien important dans la sphère du 7e art, a tenu à réagir brièvement après les révélations d’agressions sexuelles attribuées à Harvey Weinstein. C’est par le biais d’un communiqué posté par son ami et actrice, Amber Tamblyn, que le réalisateur s’est exprimé. "Ces dernières semaines, j'ai été abasourdi et j’ai eu le cœur brisé après les révélations faites sur mon ami de 25 ans, Harvey Weinstein. J'ai besoin de quelques jours de plus pour atténuer ma douleur, mes émotions, ma colère et ma mémoire, puis j'en parlerai publiquement", a-t-il écrit.