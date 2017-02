Soupçonné de connivence avec la Russie, le "Mr Sécurité" de Trump poussé à la démission

C'est un homme fort de l'administration Trump qui s'en va. Empêtré dans un scandale, le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche Michael Flynn a fini par démissionner, moins d'un mois après sa prise de fonction. Dans sa lettre de démission, Michael Flynn a reconnu avoir "par inadvertance trompé le vice-président élu (Mike Pence) et d'autres personnes avec des informations incomplètes sur (ses) discussions téléphoniques avec l'ambassadeur de Russie".





L'ancien général Michael Flynn, à la tête du puissant Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, était soupçonné d'avoir été en contact avec le Kremlin avant l'investiture du milliardaire. Entre l'élection de Donald Trump et sa prise de fonction, le diplomate américain aurait assuré l'ambassadeur russe à Washington, Sergey Kislyak, que le gouvernement républicain serait plus souple envers Moscou que l'administration de Barack Obama. Celle-ci venait d'annoncer des sanctions contre la Russie, notamment l'expulsion de diplomates russes, soupçonnée d'ingérence dans l'élection américaine. Le Washington Post puis le New York Times ont sorti l'affaire, rapportant des retranscriptions d'appels téléphoniques entre Flynn et Kislyak.