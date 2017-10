Affaire Weinstein : qui est Charles Harder, l’un des avocats du producteur américain mis en cause ?

Les jours défilent et les langues n'en finissent plus de se délier dans l’affaire Harvey Weinstein, dans laquelle le très puissant producteur américain est accusé par plusieurs femmes de viols, agressions et harcèlement sexuels. Dans la foulée des révélations du New York Times le 5 octobre dernier, l’un des avocats du magnat déchu d’Hollywood, Charles Harder, a attaqué franchement, en menaçant d’intenter une action en justice contre le célèbre quotidien, dénonçant une histoire diffamatoire fondée "essentiellement sur des ouï-dire et un rapport erroné".





Alors que sa conseillère et avocate Lisa Bloom, qui a notamment défendu des femmes victimes de harcèlements sexuels, notamment lors de la récente affaire Bill Cosby, a démissionné de son poste après ces révélations, Harder semble être déterminé à défendre son client. Mais qui est ce Charles Harder, qui a notamment défendu l’ancienne star du catch Hulk Hogan, Melania Trump ou encore l’acteur Bradley Cooper ?