Affaire Weinstein : Tarantino admet qu'il était au courant

"Tout ce que j'ai fait a marginalisé ces incidents", regrette le réalisateur, qui ne se cherche pas d'excuses : "Tout ce que je pourrais dire maintenant ressemblerait à une excuse merdique". Tarantino ne pardonne pas non plus les membres de l'industrie hollywoodienne qui se sont répandus en déclarations indignées, affectant de ne pas être au courant de ces pratiques : "Quiconque étant proche de Harvey avait entendu parler au moins une fois de ces incidents. Il est impossible qu'ils ne l'aient pas su."





"J'aurais aimé avoir agi de façon responsable devant ce que j'ai entendu", a également déclaré Quentin Tarantino, qui a étonnamment précisé "espérer" que les révélations autour de Harvey Weinstein n'affecteraient pas la popularité de ses films auprès du public. Ensemble, le duo a écrit parmi les plus belles pages du cinéma hollywoodien des années 90 et 2000, arrivant à concilier reconnaissance critique et succès populaire. Harvey Weinstein avait distribué le premier film de Tarantino, Reservoir Dogs en 1992, avant de produire plusieurs de ses plus gros succès, comme Kill Bill, Pulp Fiction ou Inglourious Basterds.