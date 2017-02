"Agent orange", "limace orange"... Le top 4 des surnoms de Donald Trump

Entre Donald Trump et l'emblématique rédacteur en chef de l'édition américaine de Vanity Fair, ce n'est pas le grand amour. Au contraire. Cela fait des années que les deux hommes se vouent une haine féroce et tenace. Graydon Carter s'amusant à piquer au vif Donald Trump, l'affublant de curieux surnoms. Dont le fameux "parvenu aux petites mains"... Un gentil petit nom qui, bien sûr, irrite profondément légo du président des USA.





Au fil de la campagne et après l'élection, Graydon Carter s'est chargé de tailler de sacrés costumes au président américain, dans de savoureux éditos. L'affaire a pris un tournant assez ahurissant lorsque Graydon Carter a publié une critique gastronomique du restaurant "Trump Grill" situé dans la Trump Tower. Stupeur et tremblements du côté des Républicains, forcément. Côté Vanity Fair, on s'est régalé : on a même changé la bannière de son site en "Vanity Fair, le magazine que Donald Trump ne veut pas que vous lisiez".