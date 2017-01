"Airpocalypses" à répétition en Chine : Pékin va créer une police anti-pollution

Mais malgré toutes ces bonnes intentions, les espoirs des écologistes pékinois pourraient vite être douchés. Et pour cause : alors que la ville s’est lancée dès 2014 dans une "guerre" contre la pollution, les résultats sont toujours attendus et la Chine continue de connaître des épisodes de "smog" d’une rare intensité. Plus grave encore, selon le Shanghai Daily, quelque 500 entreprises et 10.000 véhicules, pourtant censés être à l’arrêt, ont récemment été pris en train de braver les interdits gouvernementaux.





Conséquence de cette violation des règles, l’efficacité de la police anti-pollution suscite déjà le scepticisme avant même sa mise en place. Son futur champ d’action se limitant aux frontières administratives de Pékin, l’unité spéciale ne pourra en effet pas s’attaquer aux très nombreuses usines polluantes situées dans la province voisine du Hebei, ni aux 5 millions de voitures qui y circulent quotidiennement. Selon le ministère chinois de l’environnement, ces dernières rejettent près du tiers (31%) des particules fines les plus dangereuses. Traquer les pollueurs ne sera pas aisé.