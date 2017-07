Al-Qaïda au Mali diffuse une vidéo de six otages étrangers, dont la Française Sophie Pétronin

Premiers signes de vie. Enlevée en décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali, la Française Sophie Pétronin, à la tête d'une association d'aide à l'enfance, est donc la captive de la branche d'Al-Qaïda au Mali. C'est ce que montre la vidéo de 16 minutes et 50 secondes, non datée, publiée samedi via la messagerie sur internet Telegram par le "Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans", une organisation jihadiste. Car avant ce jour, personne ne savait par qui cette humanitaire était retenue, ni même si elle était encore en vie.