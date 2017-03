Syrie : Washington reconnaît la frappe qui a touché une mosquée, mais nie l'avoir visée

Ce jeudi 16 mars, l'armée américaine a reconnu avoir effectué une frappe aérienne dans le nord de la Syrie, à Al-Jineh, dans la province voisine d'Alep. Cependant, elle nie catégoriquement avoir visé la mosquée qui a été touchée par le raid, où au moins 42 personnes ont péri, selon une ONG locale. "Nous n'avons pas visé une mosquée, mais le bâtiment que nous avons ciblé, là où avait lieu le rassemblement (d'Al-Qaïda), se trouve à environ 15 mètres d'une mosquée qui est toujours debout", a indiqué le colonel John J. Thomas, porte-parole du Centcom, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient.





Plus tard dans la journée, le Centcom avait annoncé via un communiqué que "les forces américaines (avaient) effectué une frappe aérienne sur un rassemblement d'Al-Qaïda en Syrie, le 16 mars, dans la province d'Idlib, tuant plusieurs terroristes". Néanmoins, le porte-parole du Centcom avait reconnu que la localisation précise de la frappe n'était pas des plus claires, mais qu'il s'agissait bien de la même que celle qui a touché la mosquée du village d'Al-Jineh. "Nous allons enquêter sur les allégations selon lesquelles cette frappe aurait fait des victimes civiles", a ensuite déclaré le colonel Thomas.