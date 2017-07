Algérie : la révolte du bikini gagne du terrain

La station balnéaire d'Annaba, dans le nord de l'Algérie, est devenu depuis le début du mois de juillet un lieu de manifestations féministes plutôt atypiques. Pour lutter contre les discours moralisateurs, des femmes organisent des sorties à la plage... en bikini. Plusieurs sorties ont déjà été réalisées depuis le 5 juillet dernier, date de la fête nationale. L'objectif est simple : s'unir pour faire face aux regards et aux remarques désobligeantes, être plus fortes ensemble. Et cette révolte en maillot de bain rencontre un franc succès. Au départ, elles étaient une cinquantaine, lors de leur dernière sortie, ces militantes étaient près de 3600!