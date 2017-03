Arrêté en état d'ivresse, il avoue un meurtre vieux de 25 ans

Il a fini par avouer.... Un homme de 52 ans avait été conduit au poste dans la nuit de jeudi à vendredi dernier après avoir été contrôlé deux fois ivre au volant de son véhicule à Wolfenbüttel, en Allemagne.





Au commissariat, il a alors spontanément indiqué aux policiers avoir tué une femme en novembre 1991 à Bonn. La victime, âgée de 38 ans, avait été tuée à son domicile de plusieurs coups de couteau. Le meurtre n'avait jamais été élucidé.





Pour justifier cet acte, le quinquagénaire a expliqué aux enquêteurs qu'il avait eu pendant sa puberté des "images de meurtres et de violences" qui lui venaient à l'esprit et qu'il lui arrivait de se promener avec des menottes et un couteau, selon le

communiqué commun de la police et du parquet de Bonn.