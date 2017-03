Allemagne, attaque à Düsseldorf : le suspect souffrirait "de troubles mentaux"

Le suspect arrêté par les forces de l’ordre après l’attaque à la hache ayant fait sept blessés dans la gare de Düsseldorf souffre "apparemment de troubles mentaux", rapporte la police allemande. Dans un communiqué, elle précise que l’homme est âgé de 36 ans et est "originaire d’ex-Yougoslavie". Armé d’une hache, il a attaqué les voyageurs de la gare de Düsseldorf en sortant d’un train de banlieue et a fait "sept blessés dont trois graves et quatre légers", décrit la police.