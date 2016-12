Allemagne : deux hommes soupçonnés de préparer un nouvel attentat arrêtés

Alertés par les services de renseignement, la police allemande a interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi deux hommes soupçonnés de vouloir commettre un attentat à Oberhausen, près d'Essen et de la frontière avec les Pays-Bas. Les deux frères, âgés de 28 et 31 ans et originaires du Kosovo, ciblaient l’un des plus grands centres commerciaux d’Allemagne. Sitôt informées, les forces de l’ordre se sont déployées dans la soirée de jeudi autour du Centro et de ses 250 boutiques, particulièrement fréquentées à cette période de l’année.





Les enquêteurs essaient désormais de déterminer à quel stade de préparation se trouvait ce projet d’attentat et si d’autres personnes sont impliquées.