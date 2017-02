Allemagne : Facebook traîné en justice par le réfugié syrien célèbre pour son selfie avec Merkel

Excédé, il a choisi de traîner Facebook en justice. Connu pour son selfie pris à l’été 2015 aux côtés d’Angela Merkel, Anas Modamani, réfugié syrien de 19 ans, assigne en effet le réseau social américain devant le tribunal de Wurtzbourg ce lundi pour contraindre le site à censurer les nombreux photomontages le dépeignant comme un terroriste ou un criminel. Car si son selfie avec la chancelière lui a fait connaître son quart d’heure de gloire, il a aussi marqué le début d’un authentique cauchemar.





Et pour cause : tour à tour, comme nous vous l’expliquions au début du mois de janvier, le jeune a été accusé – à tort – d’être l’un des terroristes ayant frappé Bruxelles le 22 mars 2016, d’être l’auteur d’un attentat suicide à Ansbach le 24 juillet et, enfin, d’avoir agressé et mis le feu à un sans-abri à Berlin le 27 décembre. Partout en Europe, les "anti-migrants" se déchaînent à chaque fois contre lui.