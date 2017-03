Allemagne : la justice déboute le réfugié syrien qui voulait obliger Facebook à censurer les détournements de son "selfie" avec Merkel

En posant à côté d'Angela Merkel en septembre 2015, Anas Modamani, un réfugié syrien de 19 ans, ne s'attendait pas à voir son "selfie" détourné de la sorte sur Facebook. Il était devenu tour à tour un terroriste ou un meurtrier pour certains utilisateurs mal intentionnés. Et c'est justement pour faire taire toutes ces fausses rumeurs qu'il avait assigné le géant américain, ou du moins sa filiale européenne, devant la justice allemande.





Mais cette dernière l'a finalement débouté ce mardi, avançant dans sa décision que Facebook est "considéré comme un hébergeur et non un média, et de ce fait" ne peur "être contraint à filtrer chaque contenu insultant ou diffamatoire". Anas Modamani devra donc continuer à signaler lui-même au réseau social tous les clichés "qui l'associent à des infractions pénales ou des attaques terroristes", pour en demander la suppression.